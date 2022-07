Filmový festival Finále Plzeň připravil letní promítání na netradičních místech

Šestnáct projekcí, z nichž některé se objeví také na zářijové přehlídce nejlepších českých filmů, je naplánováno od 30. července do 7. září. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně Finále Martina Kurfirstová. Pode ředitelky Finále Evy Veruňkové Košařové bylo podmínkou, že musí jít o kvalitní snímky.

„Letní projekce pořádáme třetím rokem. Vznikly jako reakce na dobu covidu. Na to, že jsme přesouvali festival na podzim a cítili, že lidem už kultura strašně chybí. A tenkrát bylo nejjednodušší promítat pod širým nebem. Ani jsme asi nečekali, že o to bude tak velký zájem a že budeme pokračovat dál a hlavně vymýšlet si dál nové a nové platformy,“ řekla Košařová.

Sedm projekcí nových českých filmů Hádkovi, Prezidentka a Střídavka se odehraje na hradě Švihov a zámcích Kozel a do Horšovský Týn. Promítat se bude i v nedávno zrekonstruovaném Selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci. „Pohádky Tajemství staré bambitky 2 a animované Myši patří do nebe se odehrají za každého počasí, v případě deště se projekce přesune ze dvora do stodoly,“ uvedla Kurfirstová. Vstupné bude 145 Kč, na pohádky 100 korun a děti do šesti let budou platit 50 Kč. „Novinkou je i promítání v pivovaru Purkmistr v Černicích. Pro něj jsme vybrali snad nejpříhodnější snímek - Vyšehrad: Fylm,“ řekla Košařová. Ke vstupence za 100 Kč bude pivo zdarma.