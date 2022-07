V Plzni je první parkoviště, kde je parkovací lístek i celodenní jízdenkou MHD

„Toto parkoviště je prvním svého druhu na území města, které za zvýhodněných podmínek umožní dojíždějícím motoristům pohodlně přestoupit do vozidel plzeňské MHD a ulevit tak dopravě v centru,“ řekl Ondřej Vohradský z městské organizace Správa veřejného statku města Plzně, která systém zvýhodněného parkování připravovala.

„Parkoviště na konečné na Borech je součástí dlouhodobé strategie města omezující individuální automobilovou dopravu v centru a preferující tu veřejnou, pěší a cyklistickou. Dálniční přivaděč od Přeštic totiž pro cestu do práce v Plzni využívá mnoho dojíždějících, kteří se přestupem na tramvaj či autobus mohou vyhnout dopravním zácpám,“ řekl náměstek primátora pro dopravu a oblast dopravy a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09). Město by podle něj rádo obdobná parkoviště vybudovalo i u dalších příjezdových komunikací do Plzně.