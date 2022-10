Mladí skláři z ČR a Německa tvoří v Anníně na Šumavě díla inspirovaná větrem

Z každé školy přijeli tři studenti s jedním pedagogem. Všichni, včetně učitelů, vytvoří minimálně jedno dílo. Mohou to být misky, vázy, poháry či abstraktní skleněné plastiky. Účastníci sympozia připraví vždy předem návrh a předběžně ho konzultují. Když přijedou do Annína, na místě se dohodnou se skláři a s brusiči, kteří jim řeknou, co z jejich představ a návrhů je reálné a proveditelné. Společně pak pracují na finální podobě. „Sympozium je vždy experiment, je to příležitost, aby si studenti i profesoři ověřili nové techniky, které by třeba jinak nezkusili, i aby se učili navzájem od sebe, protože každá sklářská škola má trochu jinou koncepci a vede studenty trochu jinak,“ řekla Lněničková.