Na hradě Švihov přibudou místa na focení s kulisami ze slavné pohádky o Popelce

I když gotický vodní hrad má vlastní bohatou historii, ke slavnému filmu se zhruba posledních 10 let více hlásí a připomíná ho. Od roku 2019 je ve čtyřech podlažích hradní Bílé bašty bez průvodce přístupná výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku. Návštěvníci na ní najdou Vincka na cestě s kouzelnými oříšky, Popelku u potoka, Popelku se sovou Rozárkou, scénu ze soutěže o nejlepšího střelce, královský ples i závěrečnou scénu se střevíčkem a další klíčové motivy pohádky. Nechybí videoprojekce, fotografie z natáčení i originální scénář a zejména děti mohou využít pracovní listy se sadou kvízů a otázek či bludiště, které je přivede k tajemství Popelčina střevíčku. „Snažíme se ten příběh oživovat a ukazovat, že se u nás Popelka natáčela. Ta výstava by už po pěti letech možná potřebovala nějakou obměnu,“ poznamenal kastelán.

Švihov si v příběhu zahrál Popelčin domov. „Potřeboval jsem bohatý statek, a protože tady je řada stodol a přízemní místnosti, které byly tehdy omšelé a hodily se do historického filmu, mně to vyhovovalo. Ovšem s tím, že popřu samotný hrad Švihov, který tam vůbec neukážu, pouze jednu starou, prastarou zeď z gotických dob,“ zavzpomínal v rozhovoru s ČTK v roce 2013 Vorlíček. K jedné ze zdí tak filmaři přistavěli pavlač, do prázdných otvorů zdi vsadili rámy a lehce nerovné sklo a přistavěli bránu, na kterou se dobývá princ hledající Popelku. Možná i proto, že hrad se ve filmu neobjevil, návštěvníci si podle kastelána ne vždy spojí hradní nádvoří s filmem.

„Není to úplně jako zámek v Moritzburg v Německu, kde se točily zámecké scény a velký ples. Ten lidé poznávají a zámek pořádá každý rok v zimě výstavy o Popelce, kam přijde i přes 200 tisíc návštěvníků,“ řekl Petrus. Švihov se 1700 obyvateli nabízí milovníkům pohádky asi pětikilometrovou trasu, která spojuje tři místa z natáčení. První zastavení je na hradě, lidé pak dojdou do sadu, kde měla Popelka stáj s koněm a úkryt pro sovu a kouzelné oříšky, nebo k rybníku, do něhož se při závěrečném úprku převrátil vůz s macechou a nevlastní sestrou Dorou. „Někteří lidé ve městě si ještě na natáčení pamatují a vědí, která místa tehdy filmaři využili,“ řekl starosta. Neví ale už o nikom z místních lidí, kdo by si ve filmu třeba v komparzu zahrál.