V Plzni v lochotínském amfiteátru u zoo vystoupí příští rok v červnu Sting

Svou oceňovanou show My Songs, podle jeho alba z roku 2019, přiveze do venkovního přírodního amfiteátru Lochotín v těsném sousedství zoologické zahrady. Sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy Sting vystoupí v ČR počtvrté během dvou let a diváci se mohou podle pořadatelů těšit na dynamickou show, v níž zazní jeho nejoblíbenější písně, které napsal s kapelou The Police i jako sólový umělec. ČTK o tom za pořádající společnost Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

Koncertů série My Songs Sting od roku 2021 dosud odehrál bezmála 200 po celém světě a posluchačům v nich nabízí nejslavnější hity, jako jsou napříkald Fields of Gold, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Englishman in New York a další. Na turné Stinga doprovodí rocková kapela. Podle jeho webu je plzeňské vystoupení zatím první evropskou zastávkou v koncertní šňůře My Songs v příštím roce. Ze západu Čech míří do Litvy, Estonska, Británie a Irska.