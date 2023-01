Na opuštěné železniční trati z Plzně do Chrástu bude cyklostezka

Zhruba pětikilometrový úsek, který by měl stavět kraj, přijde na víc než 30 milionů korun, řekl dnes ČTK Čížek. Kraj se podle něj bude snažit získat dotaci EU z programu ITI. „Pokud se to podaří, vyhlásíme výběrové řízení a ještě letos by se mohlo začít se stavbou,“ řekl.