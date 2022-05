Nové uskupení Ta Pravá Plzeň slibuje v komunálních volbách levnější bydlení

Uskupení například plánuje razantní snížení počtu politiků placených z rozpočtu města, a tím za čtyři roky ušetřit až 260 milionů korun. Navrhuje snížení počtu uvolněných politiků na stav před rokem 2006, kdy měla Plzeň placeného primátora a čtyři náměstky, ostatní radní byli neuvolnění. Snížit by se měl také počet placených členů v různých komisích a výborech, řekl Šrámek.

Ta Pravá Plzeň nabízí také možnost získat spoluprací města se soukromými investory až 2000 nových nájemních bytů, v nichž by Plzeňané platili nájem o 20 procent nižší, než je komerční nájemné bydlení ve městě. Radnice by poskytla pozemky a součinnost a investor by postavil domy s byty, uvedl další z kandidátů, sedmačtyřicetiletý podnikatel a filantrop Petr Rund. V letech 2007 až 2014 byl jako člen ODS technickým náměstkem primátora, loni se angažoval v Plzni v aktivitách strany Trikolora. „Máme připravené projekty v oblasti energetiky, po jejichž realizaci bude elektrická energie za výrazně nižší cenu, než je tomu dnes,“ uvedl také.