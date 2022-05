Plzeň postaví tramvajovou trať na sídliště Vinice za stovky milionů

Kapacitní linka 3, která by měla začít jezdit do roku 2030, zkvalitní spojení z centra na Vinice, kde se připravuje stavba dalších bytových domů v severní části. Plzeň chystá také elektrifikaci celého Severního Předměstí, která už se projektuje.

Kromě tramvaje chystá Plzeň na Vinice také trolejbusovou linku, která povede po plánovaném prodloužení aleje Svobody, Znojemskou ulicí až do centra. Plzeň v dubnu vybrala projektanta, který připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí zhruba na sedm kilometrů tratí pro celé Severní Předměstí, stavba by mohla začít v roce 2026. Tratě na Severní Předměstí by měly kopírovat trasy autobusových linek 40 a 33 z Goethovy ulice přes náměstí, fakultní nemocnici na sídliště Košutka s možnou propojkou na Roudnou. Nově by měl trolejbus projíždět Sokolovskou ulicí. Troleje nebudou po celé délce, část projedou trolejbusy na baterii. Město chce na projekt získat dotace od EU.