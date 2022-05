Prazdroj staví v plzeňském areálu plně automatizovaný sklad za 780 milionů korun

Nový sklad vzniká na ploše 10 000 metrů čtverečních, tedy na rozloze 1,5 fotbalového hřiště. Jeho kapacita bude 16 000 palet piv, proti vedlejšímu skladu u stáčírny je o 7500 palet větší. „Odbavíme víc závozů a rychleji budeme zásobovat zákazníky,“ řekl manažer skladů František Holý. Firma má stavební povolení na rozšíření nového skladu, čímž by současnou kapacitu v Plzni zdvojnásobil na 60.000 palet. Zatím nerozhodla, kdy druhá etapa začne.

Sklad je podle Holého stavebně hotový z 80 procent, technologicky ze 40 procent, od srpna do října se má zprovozňovat. Firmy teď instalují regálový systém, podobný má v ČR nově Coca-Cola, pak budovu opláští a nainstalují další technologie.

Technologie nového skladu podle Kováře ulehčí namáhavou práci obsluze těžkých vysokozdvižných vozíků a dalším. Pivo se bude ze stáčecí linky přepravovat do skladu pomocí automatického systému na dvou kolejích zcela bez přítomnosti lidí, a automaticky se odbaví. V regálovém skladu budou palety v 11 patrech v deseti uličkách, v nich budou jezdit jeřábové zakladače, které zboží uskladní i vyskladní.

„Vše řídí počítač. Už na vstupu paletu načte, takže ví, co je to za výrobek, jakou má trvanlivost, hmotnost a velikost. A my víme, v které pozici je. Sklad má kapacitu 320 palet za hodinu dovnitř a ven,“ řekl Holý. Bude ho obsluhovat jeden vedoucí automatizace a čtyři až šest údržbářů. Všechno ostatní poběží automaticky. Pohyb zboží ze skladů řídí dispečink. Pivovar stáčí pivo sedm dní v týdnu 24 hodin denně, ale expeduje ho jen pět dní.