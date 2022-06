Ondřej Rozsypal z plzeňské Lékárny je nejlepším výčepním plzeňského piva

Podle Rozsypala nastala po covidu velká změna v tom, že lidé raději utratí více peněz, ale chtějí kvalitu. Hosté se určitě do restaurací vrátí, i když možná ne v takovém počtu jako dřív. „Vlastní výčepy nenahradí to, že přijdete za člověkem, který to umí, který pobaví, štamgasty zná a zdraví. Výčepní musí být komediant, to mě baví. Asi jsme měl být herec, ale radši budu výčepní,“ uvedl Rozsypal.