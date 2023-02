Plzeň je v kraji Městem pro byznys. Má nejvíc firem na hlavu a dobrou dostupnost

Za Plzní skončily Rokycany a Nýřany ze severu Plzeňska. ČTK to po vyhlášení řekl David Pavlát, mluvčí soutěže, v níž analytici agentury Datank hodnotí 16 let všech 205 obcí s rozšířenou působností v ČR.

Vítězná Plzeň také dává hodně peněz do veřejné dopravy a na kulturu. „Především se ale blýskla v testu elektronické komunikace, který fiktivními podnikatelskými dotazy ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí ze živnostenských úřadů,“ řekl Pavlát. Podle Daniela Kůse (Piráti), radního pro podporu podnikání, klade město největší důraz na co nejširší a kvalitní komunikaci s podnikateli i občany. „Jsme určitě na špici v lákání mladých talentů. Typickým příkladem je teď otevřený technologický park Techtower za 780 milionů. Je to líheň start-upů,“ řekl ČTK.