Plzeň vybuduje kilometry cyklostezek. Dá na ně desítky milionů, víc než loni

Hlavními akcemi budou dokončení stezky podél Vejprnického potoka, stavba linie kolem pivovarských studní na Roudné a propojka mezi Radobyčicemi a Útušicemi. Největší bude krajská stavba cyklostezky z Plzně-Doubravky do Chrástu na tělese bývalé železniční trati, která přijde zhruba na 50 milionů korun a město se na ní bude podílet miliony korun. ČTK to řekl šéf cyklodopravy Jan Hakl ze správy veřejného statku města.

U Vejprnického potoka půjde zhruba o půlkilometrový úsek asi za deset milionů korun. „Začne pod mostem městského okruhu u Skvrňan a skončí u ‚myší díry‘ na Zátiší. Na něj navazuje stezka, kterou postavily Vejprnice, a pak část, kterou stavěla Tlučná, odkud to má jít dál na Nýřany,“ uvedl Hakl. Správa statku už má smlouvu s firmou, která by to měla zvládnout od března do konce června.