Plzeň připravuje první modulární parkoviště na nejlidnatějším sídlišti Lochotín

První ve městě by mělo vzniknout na místě současného pozemního parkoviště u centra obchodu a služeb ATOM na nejlidnatějším sídlišti Lochotín. Je to levnější a rychlejší stavba a nevyžaduje takový zásah do terénu, náklady budou v desítkách milionů korun, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Klasické betonové parkovací domy s několika patry pod i nad zemí, které město také plánuje, stojí nižší stovky milionů korun.