Plzeňské divadlo s krajem a obcemi nabízí starším lidem odvoz na představení

Projekt, který postupně zahrne šest mimoplzeňských okresů, nabídne ročně 24 představení - to nejlepší z činohry, opery, baletu i muzikálu. Pokud senioři nezaplní autobusy, tak se místa nabízejí obecním spolkům, řekl ČTK ředitel divadla Martin Otava.

Smyslem dlouhodobého projektu je zvýšit návštěvnost divadla, kvůli covidu klesla zhruba na 70 procent kapacity. „To je pro nás strašně málo, když jsme byli zvyklí na 88 procent, což bylo v předcovidovém roce 2019. Novým projektem jsme původně chtěli doplnit návštěvnost alespoň do 95 procent, ale teď nám to bude nějakou dobu pomáhat se slabší návštěvností z Plzně,“ řekl Otava. Od roku 2014, kdy nastoupil, se zvýšila návštěvnost divadla téměř o deset procent. „A teď to lavíruje,“ uvedl ředitel. Podle něj mnoho abonentů za dva roky zpohodlnělo a už si nekoupili předplatné.