Fakulta designu a umění připravila na únor výstavy tisíců děl napříč Plzní

Od 31. ledna do 8. února budou vystaveny na fakultě, na což navážou dvě další expozice v prostorách městské kreativní zóny DEPO2015 a v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně. ČTK to dnes řekla Šárka Stará, mluvčí Západočeské univerzity, pod niž Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) patří.

Výběr nejlépe hodnocených prací se následně přesune do Galerie Ladislava Sutnara v Riegrově ulici u hlavního plzeňského náměstí. Výstava Best of Klauzury tam bude od 21. února do 11. března. Zbývající dvě expozice připravila galerie GAFA, nový fakultní prostor, který loni rozšířil zónu DEPO2015. Od 9. do 26. února bude v GAFA výstava Boundaries (Hranice), spojená s mezinárodním fotografickým sympoziem. K vidění bude výběr děl účastníků předchozích ročníků i práce pedagogů a studentů fakultního ateliéru fotografie.