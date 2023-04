Plzeň má první automat na poezii, mluví a zpívá z něj i Gott, Skupa či Suchý

První přístroj na poezii se objevil v Praze v roce 2015. „V Česku jsou poesiomaty zatím asi na 20 místech, Praha, Brno, Ostrava, bude v Českém Těšíně, v Pardubicích, v zahraničí je v New Yorku, Paříži nebo Dublinu,“ řekl ČTK autor myšlenky Ondřej Kobza. V Plzeňském kraji jsou poesiomaty v Klatovech, v šumavských Prášilech nebo v Šitboři na Domažlicku.

Přístroj uchovává také hlas osmadevadesátiletého amerického veterána George Thompsona, který v roce 1945 osvobodil s Pattonovou armádou Plzeň a který město dosud pravidelně v květnu navštěvoval. Věk už mu znovu přijet nedovolí, nahrál ale pro Plzeň a Plzeňany audiovzkaz, v němž se vyznává, že Plzeň je jeho druhý domov. Hlasem Josefa Skupy promlouvají loutky Spejbla Hurvínka, Jan Vyčítal zpívá svou skladbu To tenkrát v čtyřicátom pátom, Jaroslav Lenk oblíbenou místní píseň Plzeňská věž.

„Na každém místě má poesiomat jinou náplň, hledáme vždy zvukovou identitu toho místa. Je to vlastně zkoumání toho, o čem to město je Je to taková rozehraná duše města. Posilovač genia loci ,“ řekl Kobza. Zároveň se dají zvuky třeba po roce obměnit.