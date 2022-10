Plzeň oslaví vznik Československa celodenním programem. Vstupy budou za 28 Kč

Lidé mohou také navštívit sportovní instituce nebo absolvovat speciální prohlídky města a okružní jízdy historickými vozy městské dopravy. Uskuteční se oblíbený DEPO Street Food Market i koncerty na náměstí Republiky od 13:00 do 16:30. Letošní novinkou je den otevřených dveří na Masarykově základní škole na Jiráskově náměstí, jejíž základní kámen položil Tomáš Garrigue Masaryk. Škola letos slaví 100 let.

Lampionový průvod se vydá z náměstí T. G. Masaryka v 18:00. Trasa povede po Klatovské třídě a letos nově odbočí do Americké a Jungmannovy ulice a ulicí Bedřicha Smetany dojde na náměstí Republiky.

„V návaznosti na loňskou úspěšnou stezku Z Hamburku na Petrohrad bude od 24. do 31. října připravena nová vzdělávací trasa s názvem Americká - osa centrální oblasti. Seznámí s jednou z nejvýznamnějších plzeňských ulic a okolím a upozorní na zajímavá místa, události i osobnosti města z období první republiky a 20. století,“ řekl vedoucí odboru prezentace a marketingu Jana Komišová. Součástí trasy bude vědomostní soutěž pro děti. Hrací kartu si mohou vyzvednout v infocentrech na náměstí a u hlavního nádraží.

Oslavy doprovodí dvě výstavy. Expozice Stavitelé města v letech 1914 až 1948 se koná ve Smetanových sadech od 4. října do 3. listopadu. Do stejného data je k vidění také výstava Sokolská jubilea v mázhauzu radnice, která začne 8. října.

Klatovská třída bude plně uzavřená od 17:55 do 18:30 od křižovatky ulic U Trati a Borská po Tylovu a Americkou ulici. Kolem náměstí T. G. M. budou od 09:00 do 19:00 blokována parkovací místa, což čeká také od 16:00 do 19:30 náměstí Republiky v úseku Solní-Prešovská.