Plzeňský kraj koupí za 120 milionů firmu, která vlastní zchátralé lázně v Plzni

Investice do přestavby téměř 30 let nevyužívané budovy si vyžádají 1,2 až 1,5 miliardy korun. Schválení kupní smlouvy podpořilo 25 zastupitelů koalice ANO, STAN a Piráti. Proti bylo osm zastupitelů opozice, hlavně z ODS a TOP 09. Jednání trvalo pět hodin.

Opozici vadilo hlavně to, že kraj kupuje stoprocentní obchodní podíl firmy TWB, podle ní byl výrazně méně problematický nákup samotné budovy. Podle Pavla Karpíška, šéfa zastupitelského klubu ODS, je nákup netransparentní, velmi rizikový pro budoucí závazky i hospodaření kraje, a to i pro zastupitele, kteří pro to hlasovali. Kraj podle něj nepředložil audit, který by vyhodnotil všechna nebezpečí transakce.