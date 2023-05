Plzeň rozšíří svoji zoo o jeden hektar. Vznikne tam expozice euroasijské oblasti

Opoziční zastupitel David Šlouf (ODS) se podivil nad tím, že si město nenechalo vypracovat znalecký posudek, a apeloval na to, aby prozkoumalo zátěže z minulých let a fakt, zda projekt musí projít změnou územního plánu.

Podle primátora by změna územního plánu nemusela být úplně nutná. „Nebudeme tam budovat žádné nové vzdušné zámky, zrekonstruujeme pouze opuštěnou vilu ve svažitém kopci a z kotců by měla vzniknout přednášková místnost. A na dalším území se budou pohybovat různé druhy zvířat,“ uvedl. Útvar koncepce a rozvoje města podle ředitelky Ireny Vostracké posoudí se stavebním úřadem jiné využití objektu a to, zda bude nutná změna územního plánu, což by ale nebyl problém. Teď je to území pro rekreaci s nějakými podmínkami, řekla.