Plzeň zdraží od ledna jízdné v městské hromadné dopravě, nejméně předplatné

ČTK to řekl po dnešním schválení radou náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Tarif se průměrně zvýšil o 11 procent - o 16 až 20 procent cena jednorázových jízdenek a celoroční předplatné o 7,6 procenta. Zdarma budou nadále cestovat třeba děti do 15 let s Plzeňskou kartou a senioři nad 65 let.

„Jsem velmi rád, že vedení města přijalo návrh nepromítnout zcela inflaci do jízdného a ochránit občany využívající MHD před plnými dopady zdražování. Zejména u celoročního předplatného, které je pro rodiny zpravidla na konci roku citelným výdajem, je důležité udržet přijatelnou cenu,“ uvedl Tolar. Aktuální data ze sčítačů ve vozech hovoří o tom, že MHD je v Plzni využívána více než před covidem. Pro udržitelnou mobilitu ve městě je to výborná zpráva, uvedl náměstek. Zejména posilováním výhodnosti předplatného chce radnice tomuto trendu napomáhat.

Od ledna se sjednotí podmínky pro cestování v Plzeňském kraji u cestujících od 15 do 26 let. K cestě za zlevněné jednotlivé jízdné v MHD už nebudou potřebovat Plzeňskou kartu. Od 15 do 18 let jim postačí doklad totožnosti a od 18 do 26 let ISIC karta či žákovský průkaz.