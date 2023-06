Plzeň začne stavět parkovací dům na Světovaru. Přijde na 270 milionů korun

Bude sloužit pro nový technologický park TechTower, bytové domy i plánovaný archiv. Město už začíná vybírat dodavatele, který by měl být známý nejpozději v říjnu. Hned poté začnou zemní práce. Výstavba potrvá 1,5 roku, řekl ČTK vedoucí odboru investic Pavel Grisník. Město má zatím dva parkovací domy pouze v centru, ale připravuje další - kromě Světovaru v městské části Slovany, kde má stát další u bazénu, je chce mít ještě na Borech a Lochotíně.

„Už jsme schválili peníze v rozpočtu a teď začneme stavět,“ řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Město podle něj parkovací dům na Světovaru potřebuje zejména kvůli výstavbě městských bytů, které tam chystá. „Tam, kde jsou dnes provizorní parkovací plochy pro TechTower, tak tam bude stát bytový dům,“ uvedl. Vedle TechToweru má vzniknout podle Bosáka celkem 140 bytů v režii města. „První bude dům se 40 byty dokončený v polovině 2026, na nějž se dopracovává projekt. Koncem roku 2026 by měl být hotový dům s 34 byty, který je na místě stávajícího parkoviště pro TechTower,“ řekla radní Světlana Budková (STAN).

Parkovací dům Světovar má stavební povolení i prováděcí projekt. „Jsme před soutěží na dodavatele. Vzhledem k tomu, že jde o starší projekt, nechal jsem ještě ověřit rozpočet, což budeme mít do dvou týdnů,“ uvedl Grisník. Město chce začít se stavbou co nejdřív. Dodavatele vybere do října, poté mu hned předá staveniště a už na podzim i v zimě poběží zemní práce.