Plzeňská zoo se chce pokusit o odchov filipínských varanů plodožravých

Varanů, kteří jedí i ovoce, jsou podle chovatele Tomáše Winkelhöfera tři druhy. Varan plodožravý žije jen na Filipínách - na největším ostrově Luzon a na ostrovech Catanduanes a Polillo. „Zajímavostí je, že až do roku 1975 byl považován za vyhynulý druh. Do té doby, než byla nalezena nová lokalita nedaleko Manily,“ řekl. Varan obývá koruny stromů deštného pralesa až do nadmořské výšky 400 metrů. „Ačkoliv jde o poměrně velký druh ještěra, který dorůstá kolem 180 centimetrů, není snadné ho v přírodě spatřit, protože jsou to zvířata velmi plachá,“ řekl chovatel.