V děčínské zoo se rozmnožil vzácný druh sudokopytníka z Filipín

Děčínská zoo je velmi ceněným chovatelem tohoto endemitu z Filipín, zvířata se v zařízení množí pravidelně. „Dokonce jsme se v roce 2004 zasloužili o první odchov tohoto druhu v České republice,“ podotkla Houšková. Stádo v současnosti čítá čtyři kusy. Po většinu dne mohou návštěvníci při dobrém počasí spatřit celou skupinu ve venkovním výběhu, a to i přes to, že mají jeleni po celý den přístup do vnitřní stáje, aby se mohli, jakožto tropická zvířata, ukrýt do temperované ubikace. Dvě samice narozené v letech 2020 a 2021 se letos v létě přestěhovaly do německých zoo v Kolíně a v Chemnitz (Saská Kamenice).