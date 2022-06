Plzeňské školky navýší v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny kapacity o 350 míst

Přijímání ukrajinských dětí nebude na úkor dětí Plzeňanů. „Podle údajů ministerstva vnitra je v Plzni registrováno kolem 520 dětí ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do šesti let, tento údaj byl k 2. květnu. Do doby zápisů se počet ještě může měnit z důvodu nově příchozích i odcházejících. Uprchlíci nemají povinnost nahlašovat návrat na Ukrajinu ani případně tranzit do jiné země. Tato data tak můžeme brát jako maximální možný počet dětí, které by mohly mít zájem o docházku do mateřské školy. Pro nás z toho plyne, že je nutné vytvořit dostatečnou kapacitu, k čemuž po dohodě s obvody přistupujeme,“ řekla radní odpovědná za školství Lucie Kantorová (ANO). Kolik přesně ukrajinských dětí bude do školek přijato, ukážou až zápisy 11. a 12. července.