Poběžovice zahájily obnovu zchátralého zámku. Má být národní kulturní památkou

Město už požádalo ministerstvo kultury (MK) o prohlášení zámku národní kulturní památkou, podporují to kraj a památkáři. Hotové jsou také hlavní vstupní dveře. ČTK to řekl starosta Martin Kopecký (Nezávislí za Poběžovice).

Podle něj je třeba každý rok opravit na zámku malou část, ne 20 let čekat na větší investici. Poslední větší práce tam byly před dvaceti lety. Město je připraveno dávat do zámku ze svého milion korun ročně. Cenu kompletní rekonstrukce odhaduje až na 750 milionů Kč.

Projektů na rekonstrukci zámku už bylo několik, vždy s jiným využitím. Plzeňský ateliér Soukup - Opl - Švehla teď kreslí studii pro projekt a využití novějšího jižního křídla, kde je 20 let opravená střecha. Následně město zadá projekt za 2,2 milionu Kč. Jižní křídlo by mělo být kulturním centrem se sálem, ubytováním a kavárnou.

Město už požádalo MK o prohlášení zámku národní kulturní památkou. „Rozhoduje se to v listopadu. Maximálně příští rok by to mělo být, protože kraj tomu dal plnou podporu, i Národní památkový ústav, takže by tomu nemělo nic bránit,“ uvedl starosta. Poté by zámek dostával více dotací z MK i EU. Jeho celková rekonstrukce se odhaduje na půl miliardy korun, podle Kopeckého ale spíš na 750 milionů Kč. Je vytvořená pracovní skupina s památkáři, úředníky, stavbaři a projektanty.