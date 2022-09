Počasí přeje houbařům, jejich auta ale překážejí plzeňským lesníkům

Návštěvníci městských lesů často parkují i přes zákazové značky přímo u vstupu do lesa a komplikují tak vjezd lesní techniky, případně i záchranné služby. Do většiny městských lesů v Plzni se přitom lze dostat linkami MHD nebo dojít od nejbližšího parkoviště pěšky.

Návštěvníci lesa se podle policie dopouštějí přestupku, za který mohou policisté na místě uložit pokutu až 5000 korun. Řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se rovněž vystavují možnosti postihu ve správním řízení, kde lze uložit ještě vyšší sankci. Policejní hlídky místa, kde obvykle houbaři stávají, namátkově kontrolují.

V městských lesích podle Havelky také přibývá odpadků. Žádá proto návštěvníky lesů, aby odpadky vyhazovali na místech k tomu určených a aby to, co si do lesa přinesou, i odnesli. Například plasty pohozené v lese mohou být nebezpečné pro lesní zvěř. Nebezpečné je také, svačit na vyskládaných kládách. Kdyby se uvolnily, mohou člověka zranit i zabít. „Proto je na ně zakázáno vstupovat, sedět na nich a pohybovat se v jejich bezprostřední blízkosti,“ upozornil Richard Havelka, vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství městské organizace Správa veřejného statku města Plzně.