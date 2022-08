Turistická sezona v Plzeňském kraji předstihla loňskou, lidé však víc šetří

Sezonu považuje za velmi úspěšnou Turistické informační centrum v Plzni, které si pochvaluje vyšší návštěvnost i útraty. Díky rozšířené nabídce zaznamenalo výrazný nárůst skupinových prohlídek, a to i v porovnání s předcovidovým rokem 2019. „Ubylo velkých zájezdů o 50 osobách, ale mnohem častěji teď Plzeň navštěvují skupiny zhruba o 30 účastnících. Vítají rozšířenou nabídku prohlídek města, Loosových interiérů, katedrály a od dubna i znovu otevřené Velké synagogy,“ řekla Jaroslava Panušková z infocentra.

Do plzeňské zoo přišlo za srpen bez šesti posledních dnů 75.000 návštěvníků, v červenci přes 88.000. Srpen bude podle mluvčího Martina Vobruby o něco nižší, což je obvyklé. „Návštěvnosti jsou souměřitelné s předcovidovými roky a dlouhodobým průměrem; na přelomu srpna, nejdéle v první dekádě září, tak překročí 400.000 osob,“ uvedl mluvčí. Prázdniny v předchozích dvou letech byly v počtu návštěvníků abnormálně vysoké, když v červenci přesáhly 100.000. Lidé nemohli do ciziny a také doháněli v cestování zameškané měsíce, dodal.

Hlavní pozornost poutá nedávno otevřený modernizovaný výběh lvů berberských a pravidelné úterní krmení. "Zoo sklízí dlouhodobě úspěchy jako celek. Líbí se neobvyklé expozice jako Česká řeka a statek Lüftnerka. Milovníci vzácných zvířat míří například za damany, rypoši, do světa v podzemí a království jedu. Plno bývá i u šimpanzů, tučňáků a na sokolnických ukázkách.

Památky v regionu mají před sebou ještě poslední prázdninový víkend, který přinese řadu akcí Hradozámecké noci, ale letošní prázdniny byly návštěvnicky horší než loni, přestože prohlídky oproti loňsku neomezovala proticovidová opatření, jako byly roušky nebo snížený počet návštěvníků ve skupině. „Propad návštěvnosti od začátku července k 24. srpnu je desetiprocentní, v porovnání s prázdninami v roce 2019 poklesla o 12 procent. Stejné je to s celkovou návštěvností, kdy na 11 státních památek od zahájení sezony do 24. srpna přišlo přes 152.000 turistů,“ řekla Markéta Slabová, mluvčí regionálního pracoviště Národního památkového ústavu. Proti loňsku to bylo o devět procent méně; ve srovnání s rokem 2019 o 40 procent méně.