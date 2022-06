Primátor Plzně: Zelení na náměstí by se měli zabývat noví zastupitelé

„Obecně zeleň ve městě je našimi obyvateli žádaná a o stromech na náměstí se bavíme dlouho. V roce 2016 jsme se proháněli po náměstí s nákupními vozíky, v nichž byly zasazené stromy. To bylo úsměvné. Dnes ale vidíte, že stromy na náměstí mohou být, jsou zlepšením situace,“ řekl primátor. Stromy v květináčích na holé dlážděné ploše jsou podle něj pouze dočasným řešením. K tomu, aby se tam mohla zeleň vysadit, by podle něj byla nutná rekonstrukce plochy tak, aby stromy měly zabezpečenou závlahu a byly ochráněny.

Podle primátora i vedoucího městských památkářů Karla Zocha bude nutné k tématu otevřít odbornou diskusi. Náměstí Republiky, založené ve vrcholném středověku, je podle Maroviče specifický prostor a je urbanisticky vysoce hodnotný. „Vnesení zeleně v nádobách do ulic v historickém jádru je bohužel doposud prováděno diletantsky. Zatímco stromy v Riegrově ulici její prostor spíše osvěžily, následující instalace nádob do Smetanovy ulice poškodila do té doby příjemný prostor nevhodným měřítkem. Proč se tak děje bez odborné diskuse s památkáři, městskými architekty, bez respektu ke staletým kvalitám ústředního plzeňského prostoru a bez kvalitního promyšleného návrhu?“ řekl plzeňský architekt Marek Marovič. Podle něj je zeleň v historickém jádru naštěstí mobilní a může se využít na vhodnějších místech.