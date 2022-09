ŘSD zahájí v úterý v Rybnici opravu 2,4 km úseku hlavního tahu z Plzně do Mostu

Stavba za 41 milionů bude rozdělena do dvou sezón a skončí na podzim 2023. V místě stavby budou moci vozy projíždět jen jedním pruhem, provoz bude řízen kyvadlově. Provoz na silnici I/27 z Plzně přes Plasy a Kralovice na Most několik let trvale houstne a přibývá těžkých nákladních vozidel, hlavně se surovinami, které se v regionu těží. Denně tam projede přes 10 tisíc aut.

„V letošním roce se na vjezdu do Rybnice ve směru od Plas vybuduje zpomalovací ostrůvek a upraví a opraví silnice v jeho bezprostředním okolí v délce zhruba 100 metrů. Stavební práce na vjezdu do obce jsou plánované do konce října,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Na jaře příštího roku bude zahájena oprava zbylých úseků I/27, která by měla být podle předpokladů dokončena v srpnu 2023.

„Výstavba nového zpomalovacího ostrůvku si vyžádá částečné omezení provozu na hlavní komunikaci. Doprava tak bude v místě prací vedena kyvadlově pouze jedním jízdním pruhem,“ uvedl mluvčí.

Součástí opravy jsou podle Kolouška úpravy autobusových zastávek v Kaznějově, chodníků, veřejného osvětlení.