Umělecké ceny Plzně obdrží herečky, zakladatel fakulty umění, festival a pivovar

Uměleckou cenu za celoživotní dílo, takzvanou síň slávy, získá akademický malíř Josef Mištera, který na Západočeské univerzitě založil Ústav umění a designu a v roce 2013 ho dovedl k transformaci na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Do letošního roku byl prvním děkanem fakulty. „Podařilo se mu vybudovat moderní vysokoškolské pracoviště, v němž v současné době ve dvaceti ateliérech studuje více než šest set studentů a působí řada renomovaných českých umělců. Zasloužil se mimo jiné také o návrat světově uznávaného zakladatele moderního designu Ladislava Sutnara do rodné Plzně. A to nejen o návrat Sutnarova díla a odkazu, ale také jeho ostatků – Ladislav Sutnar má díky tomu čestný hrob na Ústředním hřbitově,“ uvedla primátorova náměstkyně odpovědná za kulturu Eliška Bartáková (ANO). Mištera také například v roce 2005 založil největší Mezinárodní letní školu umění v republice ArtCamp.

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let získá Charlotte Režná za herecké ztvárnění i pěvecký výkon v roli Lízy Doolittlové v klasickém muzikálu My Fair Lady. Cenu pro umělce nad 30 let získala další z hvězd muzikálového souboru Tylova divadla Stanislava Topinková Fořtová za roli Normy Desmondové v muzikálu Sunset Boulevard. „Stanislava Topinková Fořtová je plzeňskou stálicí. Členkou DJKT je s menší přestávkou od roku 1982 a vytvořila v něm mnoho výrazných rolí muzikálového i operetního repertoáru. Je velmi výraznou umělkyní v celostátním kontextu, což ostatně dokazují její tři nominace na prestižní Cenu Thálie, z nichž tu v roce 2003 proměnila ve vítězství,“ připomněla Bartáková.