V Plzni začnou od konce února jezdit dvě nové autobusové linky MHD

Téměř šestikilometrový západní okruh, dosud největší stavba Plzeňského kraje, umožní podle něj alternativní spojení Severního Předměstí a Borských polí nejen individuální automobilovou dopravou, ale i veřejnou. „Věříme, se se nám podaří do autobusů MHD přilákat řidiče aut a snížit tím dopravní zácpy na Karlovarské a na Klatovské, hlavně ve špičkách,“ řekl Tolar.

Autobusy linky 24, které dosud jezdí z Bor do Skvrňan, pojedou po trase Bolevec - Košutka - Radčice - Křimice - Zadní Skvrňany - U Panasoniku - Bory. Linka číslo 25 bude vedena v trase Bolevec - Fakultní nemocnice Lochotín - Vinice - Radčice - Křimice - Zadní Skvrňany - Podnikatelská - Univerzita. Oba budou mít konečnou u tramvajové točny linky číslo 1 v Bolevci.

V pracovní dny bude jejich základní interval zhruba 60 minut, v přepravních špičkách 30 minut. V úseku z Borských polí do Zadních Skvrňan budou jezdit střídavě. O víkendech pojede pouze linka číslo 24 jednou za 60 minut. „Zkušební provoz potrvá do poloviny roku. Pak bude vyhodnocena skutečná poptávka tak, aby byl finální provoz nastaven co nejefektivněji,“ řekl Tolar.