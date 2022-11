V Plzni začnou v pondělí opravy silnice na Chodském náměstí, omezí dopravu

„Po dobu oprav bude vždy otevřen pouze jeden směr navazující na ulici Edvarda Beneše, druhý bude uzavřen,“ vysvětlila Jana Tomanová, vedoucí magistrátního odboru dopravy. V první etapě od 7. listopadu bude uzavřena polovina vozovky ve směru do centra města, včetně středového dělicího ostrůvku. Řidiči směřující z ulice Edvarda Beneše do centra najedou na objízdnou trasu odbočením do Dobrovského ulice a poté na Klatovskou. V opačném směru bude odbočení a průjezd přes Chodské náměstí možný.

V druhé etapě stavby, která by měla skončit 7. prosince, bude uzavřena polovina vozovky ve směru z centra. Řidiči, kteří dříve odbočovali z Klatovské na Chodské náměstí, tak budou muset pokračovat po Klatovské až k odbočení do Dobrovského. Touto ulicí se dostanou do ulice Edvarda Beneše. Linkové autobusy Arrivy z Plzně do Přeštic a noční linka firmy Z-Group z Plzně přes Štěnovice do Blovic budou po dobu stavby zastavovat na zastávce MHD v Dobrovského ulici.