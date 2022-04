V zámku Zelená Hora vzniknou expozice připomínající perzekuci lidí za totality

O využití areálu, jehož oprava by si podle loňských odhadů vyžádala do osmi let asi 700 milionů korun, jednají ministerstvo kultury, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), kraj, město Nepomuk, organizace Post Bellum, Matice Jana Nepomuckého a obec Klášter, které zámek a kostel patří. Všichni se zavázali k tomu, že napomohou vzniku expozic, které by se věnovaly perzekucím církví a duchovenstva, pomocným technickým praporům, ale také šlechtickým rodům na zdejším panství, Rukopisu zelenohorskému, svatému Janu Nepomuckému a kreslíři Jiřímu Nepraktovi a spisovateli Miroslavu Švandrlíkovi. Součástí aktivit mají být vzdělávací i kulturní akce.