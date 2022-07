V zámku Zelená Hora vzniknou expozice připomínající perzekuci lidí za totality

„RRA posbírala všechny názory a podklady jednotlivých aktérů a vytvořila z nich ucelený materiál. Teď si nad tím musíme všichni sednout, každý si tomu řekne své a pak to půjde do rady a zastupitelstva,“ řekl Picka. Kraj podle hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) určitě památku nepřevezme, nebude ani hlavním financiérem obnovy, bude jí ale dlouhodobě pomáhat. Části projektu mají šanci získat peníze z Norských fondů i EU, řekl hejtman.

„Pokud bude mít kraj zájem, tak ÚSTR už má od letošního září října připravenou první kolekci výstavy o perzekucích, na níž se bude obec spolupodílet. Na základě toho by od příštího roku obec dostávala finanční spoluúčast, bavili jsme se asi o 300 korunách ročně,“ uvedl starosta Kláštera Zdeněk Bartošek (Pro obnovu vesnice). První stálá expozice, která by na Zelené Hoře vznikla, by byla od podzimu v prvním patře levé části zámku.

RRA doporučila, aby se před tím, než kraj studii zadá, nechal zpracoval koncept libreta, tedy obsahu expozice, který je zatím nastavený jen ideově. Koncept by přišel odhadem na 100.000 až 150.000 korun. Libreto by mělo nastínit také to, jakému publiku by měly být expozice určené a další. Pomoci by s ním měl Zdeněk Hazdra, který do května vedl ÚSTR. Signatáři memoranda mají opět jednat příští čtvrtek.