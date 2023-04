Výstava v Plzni ukáže nálezy odložených předmětů z českých synagog

„Byla to vlastně záchranná akce. Pokud si někdo uvědomil, že má na půdě něco, co by neměl jen tak odvézt na smetiště, tak zavolal do Židovského muzea a my jsme ty předměty zachraňovali,“ uvedla. Největší boom byl v 90. letech, ale od té doby se stále ještě něco objevuje. „Co dva roky, tak někde vyplave nějaká geniza,“ uvedla. Projekt byl nově podpořen Norskými fondy. Finančně není náročné předměty vyzvednout, ale konzervovat je, aby byly zachovány stopy užívání, což je někdy paradoxně těžší.