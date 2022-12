Botanická zahrada Praha v Troji otevře i na Štědrý den

Do pražské botanické zahrady v Troji návštěvníci mohou zavítat i na Štědrý den, a to od 09:00 do 14:00. Stejná otevírací doba bude i na silvestra. Botanická zahrada nabídne řadu stálozelených trvalek, jehličnany, stálozelené stromy a keře nebo i některé květy.