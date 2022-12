Bydlení na některých kolejích v Praze bude v novém roce dražší

Tam se poplatky za ubytování oproti letošku zvýší o 45 procent. Studenti, kteří bydlí na kolejích Univerzity Karlovy (UK), zaplatí o deset procent víc než nyní. Důvodem zdražení jsou obvykle inflace a zvyšování cen energií. Na dotaz ČTK to odpověděli zástupci pražských vysokých škol.

Na kolejích ČZU vzrostou poplatky od ledna o 45 procent. „Navýšení cen kolejného je tvořeno výhradně rozdílem mezi současnou cenou za energie, která je vzhledem k dobře vysoutěženým cenám platným do konce letošního roku vzhledem k současné situaci na energetickém trhu stále poměrně nízká, a cenou novou, zásadně vyšší, kterou budeme platit od 1.1. 2023,“ sdělila mluvčí univerzity Karla Mráčková.

Nyní studenti, kteří bydlí na kolejích ČZU v Suchdole, průměrně platí 4275 korun za měsíc. Po navýšení to podle mluvčí bude asi 6199 Kč. Ceny ubytování porostou kvůli navýšení cen energií. Pokud by se ceny energií v budoucnu snížily, univerzita výši kolejného upraví. „V případě pozitivního vývoje cen energií jsme pak připraveni tento trend promítnout také do případného snížení té části ceny kolejného, která vyjadřuje právě náklady na energie,“ uvedla mluvčí.