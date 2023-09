Česká filharmonie vstoupí do sezony třemi koncerty s dvořákovským programem

„Dvořák byl sám houslista, a tak není divu, že vnitřní hlasy v jeho partiturách jsou vždy nesmírně důležité. V mnoha částech houslového koncertu, například v krásném přechodu z první do druhé věty, se housle nevznášejí vysoko nad orchestrální texturou, ale jsou přímo uprostřed ní – jsou prostředním hlasem chorálu, obklopené zvuky lesních rohů a dechových nástrojů. To znamená, že sólista, dirigent a hráči na dechové nástroje musí dýchat a frázovat společně, neustále se poslouchat a reagovat na sebe. To je největší výzva díla a zároveň to, co ho dělá výjimečným,“ uvedl houslista Hadelich.