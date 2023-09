Vinobraní v pražské Grébovce nabídne 87 stánků, z nich 39 bude s vínem

Tematicky se letošní ročník zaměří na film a jeho součástí budou hudební vystoupení, promítání filmů, divadlo nebo program pro děti. Novinářům to dnes řekl starosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS). Akce bude v pátek 22. září od 14:00 na náměstí Míru, v Grébovce pak v sobotu 23. září od 12:30. Pořadatelem je druhá městská část.

Oproti loňsku přibude letos šest stánků. Z celkových 87, což je podle Korsesky možné maximum, jich bude 39 pro vinaře, 31 stánků nabídne občerstvení a speciality a 17 rukodělné výrobky. „Ono to víc nafukovat nejde, aby se skloubil dostatek prostoru pro návštěvníky a nezničil park. Kdybychom těch stánků umístili víc, o což by zájem ze strany lidí určitě byl, tak už to nemůžeme udělat, aby neponičili park,“ řekl.