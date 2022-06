Česká filharmonie zakončí po dvou letech sezonu koncertem pod širým nebem

Dnešní koncert otevře předehra z muzikálové operety Candide skladatele Leonarda Bernsteina. Spolu s ní zazní suita vytvořená ze tří tanečních epizod Bernsteinova muzikálu On the Town. Od Bernsteinova vzoru George Gershwina Česká filharmonie provede Američana v Paříži, který je ovlivněn Gershwinovým pobytem ve francouzské metropoli, a Kubánskou předehru, jejímž předobrazem byla jeho dovolená v Havaně. Kuba inspirovala i Artura Márqueze, jednoho z nejznámějších mexických skladatelů současnosti. Na Hradčanském náměstí zazní jeho Danzón č. 2, který potěší všechny milovníky původní mexické hudby a temperamentních tanců.

Skladba Across the Stars Johna Williamse zase udělá radost především fanouškům filmové série Hvězdné války. Do prostřední rumunských a maďarských kapel posluchače v závěru koncertu přenesou Cikánské melodie Pabla de Sarasate. Své virtuosní umění v nich předvede Jan Mráček. Koncertní mistr ČF a člen Lobkowicz Tria hraje na housle italského houslaře Carla Fernanda Landolfiho vyrobené v Miláně roku 1758.