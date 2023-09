Chrám svatého Mikuláše je považován za nejvýznamnější barokní stavbu Prahy

Na jeho místě stál až do roku 1743 gotický farní kostel, vysvěcený pražským biskupem Tobiášem roku 1283, a v sousedství románská rotunda sv. Václava, postavená jako připomínka zázraku, k němuž došlo při posmrtném převozu Václavova těla ze Staré Boleslavi na Pražský hrad, jak se o tom zmiňují středověké legendy.

Na díle, které se realizovalo přibližně 100 let, se podílely tři spřízněné generace velkých barokních architektů – otec, syn a zeť: Kryštof Dienzenhofer, Kilián Ignác Dienzenhofer a Anselmo Lurago.

„Je neobyčejně zajímavé, jakým způsobem Kilián Ignác navázal na otcovy plány,“ popisují historici dílo potomka Kryštofa Dienzenhofera. Otec projektoval závěr kostela poněkud skromně, a to tak, že rovně uzavřený presbytář zaklene oválnou, nevelkou kupolí, téměř zakrytou ve střeše. Kilián Ignác uvažoval velkoryseji. „Mělký závěr otcova projektu nahradil trojapsidární dispozicí monumentálních rozměrů s kupolí na vysokém tamburu (nástavci),“ uvedl historik Mojmír Horyna.

Chrám je široký 40 metrů, z toho 30 metrů má jeho loď. Délkou bez schodiště dosahuje 60 metrů. Kupole má v průměru obdivuhodných 20 metrů, vnitřní výška do vrcholu lucerny je takřka 50 metrů. Zvonice sahá do výšky 79 metrů.

Koncem 19. století tu byl kaplanem Karel Kašpar, pozdější pražský arcibiskup, ve 40. letech 20. století to byl Josef Gabriel, vychovatel mládeže a ředitel ministrantského sdružení Legio angelica. Po něm tu až do začátku 50. let působil teolog, teoretik umění, publicista a spisovatel Josef Zvěřina, spoluzakladatel Charty 77.