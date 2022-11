Děti si v Národním technickém muzeu vyzkouší, jak funguje rádio a vyrábí se tuha

Program je zaměřený na děti starší osmi let. Dospělí se mohou zúčastnit komentované prohlídky muzea s průvodcem. Pro skupiny bude možné natočit vánoční pozdrav z expozice televizního studia, sdělil ČTK mluvčí muzea Jan Duda.

Na sobotu 3. prosince muzeum připravilo akci nazvanou Hardtmuth: Od uhlu k tužkařskému impériu, kde se děti seznámí s výrobou tuhy, vlastnostmi grafitu či historií tužky. Vyzkoušet si mohou i některé výtvarné techniky. Program bude v prostředí výstavy, která vypráví příběh rakouského architekta, vynálezce a podnikatele Josepha Hardtmutha a firmy, kterou v roce 1790 ve Vídni založil. O 12 let později si podnik nechal patentovat recept na výrobu tuhy do tužek. V polovině 19. století se firma přestěhovala do Českých Budějovic.