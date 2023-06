Dětské muzeum nabídne seznámení se světem pomocí zraku, hmatu i čichu

V expozici Dětského muzea návštěvníci poznají, jakým způsobem plyne čas v přírodě – od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí. Téma obydlí ukáže, jak bydlí zvířata i lidé. Obrana je ukázkou paralely zvířecího krunýře a lidského brnění. Téma smysly porovnává vnímání lidí a jiných živočichů. Záznam zdokumentuje příběhy skryté v geologii i v technologii. Křehkost upozorní na půvab jemných křídel hmyzu i vzácné keramiky. Chyba je téma ukazující odchylky od norem a pravidel jako zdroj jedinečnosti. Let ptáků, migraci stád, ale i tok dat jsou zachyceny v tématu pohyb. Pomíjivý i trvalý lesk přírodnin a lidských výrobků reprezentuje téma blyštivosti, a hra dává věcem univerzální princip napříč dějinami i živočišnou říší. Témata se vzájemně prolínají ve všech třech expozičních sálech.

Dětské muzeum je určeno pro děti od čtyř let, vstup pro návštěvníky je z Nové budovy Národního muzea na časové vstupenky. Ty lze zakoupit na 1,5hodinový časový úsek za jednotnou cenu 120 korun. Další expozice a výstavy Národního muzea jsou pro děti do 15 let přístupné zdarma.