Dopravní podnik zahájil stavbu tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu

Trať by měla být zprovozněna na přelomu října a listopadu příštího roku, řekli dnes na zahájení stavby novinářům zástupci DPP a magistrátu. Stavba vyjde na zhruba 840 milionů korun a 85 procent z částky město získá z evropských fondů.

Trať o délce 2,3 kilometru s pěti zastávkami povede z nynější smyčky v zastávce Divoká Šárka Evropskou a poté zahne do Vlastiny ulice, kterou podnik upraví a mimo jiné do ní vysadí 170 stromů. Na konci kolejí na sídlišti Dědina vznikne parkovací dům pro 290 aut, který nahradí parkovací místa, jež zanikla kvůli stavbě, a bude fungovat pro rezidenty v režimu modrých zón.

Stavbu budou v příštím roce doprovázet dopravní omezení v Evropské, kde bude podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) nutné začátkem roku omezit dopravu do dvou pruhů. Dodal, že DPP v soutěži na dodavatele, kterým je firma Subterra, hleděl nejen na cenu, ale i na délku stavby, která bude 16 měsíců.

Na trati bude pět párů zastávek. Ve směru z centra to budou Divoká Šárka na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí. Dále zastávka Vlastina před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice, Sídliště na Dědině u budovy nákupního centra a České pošty, předposlední bude Ciolkovského a konečná Dědinská.

Prodloužení trati se podle Scheinherra připravovalo 12 let, ale počítalo se s ní už od roku 1947, kdy začala fungovat smyčka v Divoké Šárce. Ta zůstane zachována. Proti prodloužení se v minulosti postavili někteří obyvatelé Dědiny. Obávali se například úbytku zeleně a parkovacích míst.

Praha připravuje i další tramvajové tratě. Nedávno DPP otevřel asi kilometrový úsek kolejí ze stanice Sídliště Barrandov do Holyně, který v budoucnu plánuje prodloužit do Slivence. Loni podnik dokončil smyčku na Zahradním Městě a prodloužení kolejí z Pražského povstání na Pankrác a před časem zahájil stavbu nové smyčky u stanice metra Depo Hostivař a trati z Modřan do Libuše. V létě chce začít s budováním mostu mezi Dvorci a Zlíchovem, který bude určen pro tramvaje, pěší a cyklisty.