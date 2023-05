DPP postaví v muzeu MHD ve Střešovicích novou výstavní halu

Muzeu se nyní podařilo získat nový exponát, autobus Praga NDO z roku 1948, a má tak kompletní sbírku důležitých pražských autobusů po druhé světové válce. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), technický ředitel DPP Jan Šurovský a šéf muzea Petr Malík. V neděli 14. května muzeum oslaví přesně 30 let od svého otevření.

Na začátku letošního roku vypsal DPP veřejnou soutěž na stavební firmu, která halu vybuduje. V současné době se podniku přihlásila asi dvacítka zájemců, z nichž vybere dodavatele. „Stavět se začne letos a já bych byl rád, kdybychom to mohli otevřít 20. června 2025, to bude totiž 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze,“ řekl Hřib.

Vedení muzea by po roce 2025 podle Malíka rádo získalo další prostory pro depozitář. Vzniknout by mohl v garážích v Hostivaři. „To je ale otázka až po roce 2025 až 2030, kdy tak zhruba plánujeme, že by k tomu mohlo v Hostivaři dojít. Byl by jak pro silniční vozidla, tak tramvaje,“ řekl.