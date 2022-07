Hrad vystaví část slavných děl z Obrazárny. Dnes instaloval dva oltáře

Obraz Joose van Cleve vyobrazuje kromě samotného klanění tří mágů sv. Jeronýma s donátorem a třemi syny a sv. Lucii s donátorkou a třemi dcerami. Klanění tří mágů či králů patřilo k oblíbeným tématům antverpského malířství 20. a 30. let 16. století, což platí i o dílně Joose van Cleve. Malířský styl datuje pražský triptych do doby kolem roku 1520. Potvrdil to i dendrochronologický průzkum dobové desky, strom byl poražen mezi lety 1518 až 1524, uvedla dnes Fučíková. To, že obraz vznikal v dílně a zřejmě existuje několik jeho variant, podle ní doložil průzkum, který odhalil pod malbou písemné údaje o barvách, předepsaných pro výsledné provedení.