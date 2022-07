Praha nechala zrestaurovat dvě sochy u vchodu do Pražské tržnice

Novinářům to dnes na místě řekli zástupci magistrátu a Galerie hlavního města Prahy (GHMP), která měla projekt na starosti. Práce provedl restaurátor Jan Brabec za zhruba 1,5 milionu korun. Sochy podle něj byly v důsledku zanedbané údržby ve velmi špatném stavu.

Práce podle něj začaly loni čištěním, při kterém zjistil narušení soklů do takové míry, že bylo později nutné jejich části nahradit novými kameny. Ve druhé etapě, která začala na jaře, provedl mimo jiné barevné retuše, zrestauroval kovové atributy a vyměnil poškozené bloky ve spodní partii.

Město nedávno vybralo v architektonické soutěži autory budoucí podoby veřejných prostranství v tržnici, kterými se stalo Studio Perspektiv. Areál tržnice se podle návrhu dočká nových vstupů, které by měly být rozděleny na vstupy pro pěší a vjezdy pro automobily, nového náměstí, dětského hřiště, zeleně či vodních prvků a mobiliáře. Projekční práce k proměnám veřejných prostranství v Pražské tržnici budou podle dřívějších informací trvat asi dva roky. Samotná úprava je v plánu po etapách. Proměna tržnice bude podle dřívějších informací trvat asi deset let, první změny by měly být vidět asi v roce 2027.