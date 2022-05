Koně Převalského by v pražské zoo mohli návštěvníci vidět opět na jaře 2024

Tendr na stavitele chce Praha, jakožto zřizovatel zoo, vypsat v červnu. Celkové náklady na realizaci projektu by neměly podle dřívějších informací přesáhnout 50 milionů korun.

„Bude to (nová expozice) evokovat Mongolsko, konkrétně Gobi B, a také tam budou doplňkové expozice,“ řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.

Oproti původním loni zbouraným stájím, které byly ve špatném technickém stavu a navíc musely ustoupit nádržím vodojemu, budou ty nové umístěné níže po svahu. Nové stáje budou v přízemní stavbě se šesti propojenými boxy a střechou porostlou zelení a křovinami. V budově bude rovněž zázemí pro chovatele zvířat. O stín v letních měsících a o úkryt koní za deště by se měla starat navržená markýza, na níž se v budoucnu budou pnout rostliny. Stáj pro koně nebude vytápěná, koně Převalského jsou totiž vlivem podnebí ve své původní domovině přizpůsobeni na extrémní výkyvy teplot, avizovala již dříve zoo.

Expozice koní Převalského zůstane zachovaná v nejvyšším místě zoo vedle horní stanice lanovky, zvětší se však hlavní výběh koní. Ten bude podle architektonické studie, kterou zpracoval architekt Pavel Ullmann ze studia AND, nově zaujímat 1931 metrů čtverečních, menší odstavný výběh bude měřit 1061 metrů čtverečních. Součástí prostoru pro koně Převalského bude nový výběh manula, což je dlouhosrstá kočkovitá šelma původem ze střední Asie, a přibude také dřevěný domek s terárii.

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že výběrové řízení by mělo být vypsané v červnu. Stavební práce by tak podle něj mohly začít v létě tohoto roku a hotové by mohly být na konci léta roku 2023.