Praha získala územní rozhodnutí pro stavbu expozice Arktida v pražské zoo

Stavební povolení by podle něj mohla Praha získat pro stavbu nového pavilonu letos. V roce 2023 by se tak mohla nová expozice začít stavět, pokud to podpoří vedení metropole, které vzejde z komunálních voleb na podzim. Stavební práce by podle odhadů mohly trvat dva roky. Cena se nyní odhaduje na půl miliardy korun. „Bude to největší investice v historii všech českých zoologických zahrad,“ řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.