Kvůli suchu hrozí požáry podle meteorologů nejen v Čechách, ale i na Moravě

Lidé v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji by měli kvůli pokračujícímu období beze srážek počítat s rizikem vzniků požárů až do odvolání. Pro Vysočinu a Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj platí toto upozornění od čtvrtečního rána do půlnoci na pátek. V pátek se v těchto oblastech očekávají místy srážky, které by riziko vzniku a šíření požárů měly snížit, doplnili meteorologové.